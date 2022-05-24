Приятного аппетита. В челябинском супермаркете женщины поели рыбу руками и вернули ее на полку

В социальных сетях появилось видео из Челябинска, на котором две женщины уплетают селедку в масле прямо с прилавка супермаркета «Магнит», решив за нее не платить. Публикация размещена в группе «Подслушано Новотроицк» «ВКонтакте».

На кадрах видно, как женщины средних лет жадно поедают рыбные кусочки, доставая их из упаковки прямо руками.

Пользователи в Сети сообщили, что женщины оказались продавцами одного из соседних магазинов с названием «Огонь и вода». Женщины не в первый раз приходили полакомиться продуктами в супермаркете таким образом.

Охранники торгового заведения поймали их с поличным и заставили оплатить продегустированный товар.

«Взрослые женщины так себя ведут, позорище то какое», — написала пользователь Яна Симонова.

Представители «Магнита» сообщили Ura.ru, что женщинам предложили оплатить опробованную продукцию, на что они согласились.