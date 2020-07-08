«Приходят странные люди с ножами». ГИТИС сделает список неадекватных абитуриентов

Творческие вузы нередко сталкиваются с неадекватными выпускниками, желающими поступить. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) решил составлять список абитуриентов, чье поведение может быть опасно.

«Меня в первую очередь волнует безопасность наших преподавателей. К нам приходят странные люди с ножами, тут я хочу вспомнить старое правило, не мной сформулированное: кто с мечом к нам придет, тот с мечом и уйдет», — рассказал РБК ректор института Григорий Заславский.

Он добавил, что в этом году во время вступительных испытаний было большое количество неадекватных людей. Именно поэтому было принято решение делать списки.

Ранее Заславский поделился с подписчиками в Facebook примерами подобного поведения молодых людей. Так, один из абитуриентов выстрелил в себя из пистолета, услышав отрицательное решение преподавателей. Парень был жив, но комиссию его поступок заставил поволноваться.

«Другая расстроенная девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика. Не дали. Третья выбежала в туалет, а по возвращении торжественно бросила на сцену использованный тампон и сопроводила этот яркий художественный жест проклятиями», — написал ректор вуза.

Заславский пояснил «Известиям», что списки с неадекватными абитуриентами помогут не только ГИТИСу. Перечнями с именами таких молодых людей смогут обмениваться все творческие вузы. Если абитуриент отличился в одном месте, то в другом к нему уже будет более пристальное внимание.