В Сети появилось видео с переполненным трупами моргом в Новокузнецке. В Министерстве здравоохранения Кузбасса подтвердили подлинность съемки и заявили, что тела попросту не успевают забирать.

На видео мужчина идет по коридору и снимает десятки трупов, завернутых в полиэтиленовые пакеты. Они лежат везде — друг на друге, на полу, на металлических конструкциях, в коридорах и специальных холодильниках.

«В коридоре завал. <...> Все в трупах. <...> Приходится ходить по головам», — комментирует автор видео.

В Министерстве здравоохранения Кузбасса признали, что такая проблема действительно существует. Но в этом филиале принимают практически все летальные случаи из южной части региона, где проживают более миллиона человек. Также увеличено число смертей из-за пандемии коронавируса. Тем не менее в ведомстве отметили, что тела хранятся в кондиционированных помещениях.

«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме того, оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», — объяснили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, в воскресенье в морге организуют дополнительные поверхности для хранения тел.

Ранее Алтайский Минздрав обещал открыть дополнительный морг для тел ковидных пациентов.