Приход зимы в теплой компании. Дискотека «Ээхх, Разгуляй!» пройдет 1 декабря в «Мегаспорте»

Наступление зимы в теплой компании можно отметить 1 декабря в «Мегаспорте». Там организуют всенародную танцплощадку «Ээхх, Разгуляй!». Всех желающих приглашает «Радио Шансон».

1 декабря в «Мегаспорте» пройдет фестиваль «Ээхх, разгуляй!» На сцену дворца спорта выдут Михаил Шуфутинский, Александр Новиков, Татьяна Буланова, Стас Михайлов, Настасья Самбурская, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Слава, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Сергей Трофимов и многие другие. Ведущим вечера станет музыкант, актер и шоумен Николай Фоменко.

Источник фото: телеканал «360»

В программе вечера прозвучат всеми любимые хиты, которые можно услышать в эфире «Радио Шансон» по пятницам и субботам в программе «Ээхх, разгуляй!». Всего более 50 песен.

Источник фото: телеканал «360»

«Программа нашего фестиваля формируется на основе плей-листов одноименной программы. А в плей-лист этой программы попадают иногда совершенно непривычные для нашего формата композиции или исполнители. Например, в этом году на танцплощадке, прозвучат суперновинка Олега Газманова «Отбой», хит этого года «Обречен на любовь» в исполнении Дениса Майданова или танцевальная композиция «Снова и снова» Юлии Михальчик. Будут и такие любимые в народе артисты, как Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Сергей Трофимов, Жека (Евгений Григорьев), группа «Лесоповал». Мы собираем подобные программы, чтобы показать всю широту жанра, ведь «Радио Шансон» — это мейнстримовая станция, в эфире которой есть и самые актуальные новинки, и классический шансон по-русски», и то, что сложно отнести к какому-то определенному стилю или направлению», — рассказал главный редактор «Радио Шансон» Рустем Ахметшин.

Источник фото: телеканал «360»

К тому же, танцплощадка «Ээхх, разгуляй!» не обходится без телевизионных съемок. А это значит, каждый, кто в воскресенье решит оставить все дела и зарядиться отличным настроением, еще и сможет увидеть себя или своих друзей в эфире Первого канала.