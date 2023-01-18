Общество 18 января 2023, 21:30 Пригожин заявил, что YouTube в России скоро закроют Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: YouTube скоро будет запрещен, а пользователей накажут Pxhere

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Бизнесмен и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в скором времени YouTube запретят в России. Те, кто им продолжит пользоваться, понесут «заслуженное наказание». Комментарий опубликовала пресс-служба принадлежащей предпринимателю компании «Конкорд» в Telegram-канале.

Он назвал YouTube информационной чумой современности. Пригожин назвал две причины, почему видеохостинг еще не закрывают. Первая — идеологическая.

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«На Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас»,— сказал он.

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Перед американцами нужно унизиться и сделать это так, чтобы им понравилось. Но этого не произойдет, заверил Пригожин. Он назвал противников закрытия YouTube предателями своего народа и страны. По его мнению, эти люди живут и отдыхают за границей, всячески поддерживая Запад, поэтому противостоя отключению хостинга.

Пригожин подчеркнул, что против YouTube выступает простой русский народ. Второй причиной он обозначил технические проблемы. На хостинге содержится много видео, однако для его хранения подойдут и отечественные соцсети, сказал бизнесмен. Также люди уверены, что им некуда будет выкладывать контент. По его мнению, это «абсолютно нелепое» мнение об отсутствии альтернативы.

«В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — заключил он.

В декабре Пригожин попросил генерального прокурора Игоря Краснова проверить деятельность видеохостинга YouTube.