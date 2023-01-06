Общество 06 января 2023, 07:59 Пригожин сравнил бои за Артемовск с Куликовской битвой и Бородинским сражением Основатель «Вагнера» Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородино и Куликовым полем РИА «Новости»

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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин счел, что бои за Артемовск (Бахмут) сравнимы с Бородинской и Куликовской битвами. Его слова передала пресс-служба в Telegram-канале.

«Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры», — сказал Пригожин.

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Он подчеркнул, что российская сторона успешно справляется в «уничтожении другой армии».

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Пригожин обратил внимание, что лучше проиграть сражение, чем потерять армию и призвал украинских военных сделать выбор.