Пригожин рассказал о заслуженных гонорарах Ротару

Ранее представитель концертного агентства рассказал, что гонорар певицы за новогодний корпоратив в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Из этой суммы около миллиона рублей идет на транспортные расходы для ее коллектива.

Стала известна стоимость новогодних корпоративов Ротару в России Подробнее

СМИ сообщали, что в конце октября Ротару уже выступала на свадьбе в Москве. Ведущими мероприятия были Максим Галкин и Яна Чурикова. Сейчас исполнительница также находится в российской столице.

По словам Пригожина, в советское время Ротару «работала за копейки», не получая отчислений с альбомов.

«Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая», — добавил он.

В 2018 году София Ротару, имеющая украинское гражданство, отказалась выступать на «Песне года» в Москве, объяснив это введением военного положения на Украине.

Год спустя решение певицы возобновить выступления в России вызвали критику. Публицист Анатолий Вассерман предположил, что гонорары Ротару пойдут украинским военным. Различные активисты и политики предлагали каким-то образом наказать исполнительницу, например, лишить ее звания Народной артистки СССР.