  • Пригожин рассказал о заслуженных гонорарах Ротару

    04 декабря 2019, 03:40

    Кирилл Фролов

    Стоимость выступлений Софии Ротару на новогодних концертах в России «абсолютно невысокая». Об этом «Вечерней Москве» заявил продюсер Иосиф Пригожин.
    Пригожин рассказал о заслуженных гонорарах Ротару

    Ранее представитель концертного агентства рассказал, что гонорар певицы за новогодний корпоратив в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Из этой суммы около миллиона рублей идет на транспортные расходы для ее коллектива.

    Стала известна стоимость новогодних корпоративов Ротару в России

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    СМИ сообщали, что в конце октября Ротару уже выступала на свадьбе в Москве. Ведущими мероприятия были Максим Галкин и Яна Чурикова. Сейчас исполнительница также находится в российской столице.

    По словам Пригожина, в советское время Ротару «работала за копейки», не получая отчислений с альбомов.

    «Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая», — добавил он.

    В 2018 году София Ротару, имеющая украинское гражданство, отказалась выступать на «Песне года» в Москве, объяснив это введением военного положения на Украине.

    Год спустя решение певицы возобновить выступления в России вызвали критику. Публицист Анатолий Вассерман предположил, что гонорары Ротару пойдут украинским военным. Различные активисты и политики предлагали каким-то образом наказать исполнительницу, например, лишить ее звания Народной артистки СССР.