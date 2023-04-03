Общество 03 апреля 2023, 17:35 Пригожин рассказал, кто принял решение о «Бахмутской мясорубке» Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: Суровикин участвовал в операции «Бахмутская мясорубка» РИА «Новости»

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Решение о разработке и реализации плана по наступлению на Артемовск принимал генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова передала его пресс-служба.

Журналисты издания «Блокнот» прислали запрос, в котором поинтересовались, кто принимал решение о проведении так называемой Бахмутской операции и о штурме администрации города. Пригожин отметил, что непосредственное участие в разработке и реализации операции принимал Суровикин.

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«Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет», — сообщил Пригожин.

Ночью 3 апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российским бойцам удалось водрузить российский флаг над городской администрацией Артемовска. Информацию об этом событии сообщил RT. По данным издания, на нем была надпись «Владлену Татарскому добрая память».