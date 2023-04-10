Общество 10 апреля 2023, 15:06 Пригожин раскритиковал чиновников, не пришедших на прощание с Татарским Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: чиновникам было наплевать на существование Татарского РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковал российских чиновников, которые не пришли на прощание с погибшим в результате теракта военным корреспондентом Владленом Татарским. Бизнесмен заявил, что «элите» было наплевать на существование военкора. Слова Пригожина привела его пресс-служба.

Представители бизнесмена объяснили, что издание «Накануне.ру» попросило объяснить, почему на похоронах Татарского было мало представителей власти.

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Журналисты напомнили, что проститься с погибшей в результате взрыва машине Дарьей Дугиной пришли журналист Дмитрий Киселев, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, политик Сергей Миронов.

«Владлен Татарский служил народу. Расслоение между народом и так называемой элитой у нас все больше и больше. Элиты, кроме чиновничьей и вокруг чиновничьей, у нас практически не осталось», — заявил он.

По мнению Пригожина, чиновникам наплевать, «есть Татарский или нет».

«Более того, их уже начинает разочаровывать существование таких, как Татарский, и многих других, включая меня, — тех, кто бьется сейчас за Россию-матушку», — добавил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» допустил, что единственное желание чиновников — чтобы их не трогали и дали наслаждаться полученными «благами».

Владлен Татарский 2 апреля проводил творческий вечером в одном из кафе Санкт-Петербурга. В результате произошедшего взрыва военкор погиб, еще около 40 человек пострадали. Прощание с Татарским прошло 9 апреля в Москве. Как уточнили «Известия», его похоронили на Троекуровском кладбище.