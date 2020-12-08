Пригожин призвал чиновников и бизнес к компромиссу

Решение петербургской администрации ограничить работу кафе, баров и ресторанов на время новогодних праздников вызвало возмущение у представителей сферы общепита. Порядка сотни заведений заявили, что будут работать в штатном режиме, несмотря на запрет. Конфликтную ситуацию прокомментировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, в прошлом один из самых известных в стране рестораторов.

Он признал, что в связи с коронавирусом эта сфера испытывает колоссальные трудности.

«Рестораторы уже год как находятся в аду и начиная с апреля месяца на краю гибели. Рестораторы являются де-факто малым бизнесом и лишь немногие средним. Они вынуждены, и я хорошо это знаю не понаслышке, зарабатывать каждую копейку тяжелым трудом», — заявил бизнесмен.

При этом Пригожин отметил, что владельцы баров и ресторанов — люди весьма креативные, поэтому им вполне по силам найти компромиссное решение, которое устроило бы и их, и чиновников Смольного. Именно поэтому последние должны вступать в более активный диалог с бизнесом.

«Те неуравновешенные заявления, которые сегодня делают некоторые представители Смольного, о том что они закроют всех тех, кто проявил недовольство, я считаю необдуманными», — отметил предприниматель.

Напомним, в соответствии с новыми антикоронавирусными ограничениями предприятия общепита должны закрыться на период с 30 декабря по 3 января. Будут работать только столовые на предприятиях, а также кафе на вокзалах, автозаправках и в аэропорту Пулково. Все остальные смогут лишь готовить еду навынос и на доставку. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января заведения общепита должны будут работать только до 19 часов.