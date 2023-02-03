Общество 03 февраля 2023, 16:34 Пригожин пригласил украинских следователей в Артемовск на разговор о целостности Украины Пригожин заявил, что не поедет в Киев на допрос, и пригласил следователей в Артемовск РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на планы украинской Генпрокуратуры вызвать его в Киев, чтобы предъявить обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».

В пресс-службе уточнили, что запрос Пригожину по поводу претензий Генпрокуратуры Украины направило Ura.ru. В издании поинтересовались, собирается ли Пригожин явиться на допросы. Бизнесмен заявил, что его поездка в Киев исключена.

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«Здоровый человек не ходит с [голым задом] на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК „Вагнер“, объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею», — заметил он.

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Пригожин предложил ВСУ заканчивать сопротивление в Артемовске, в этом случае, по его словам, он сможет зайти с территории Белоруссии.

«Вот и поговорили по поводу целостности. А если серьезно, приезжайте в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), сядем спокойно и все обсудим», — заключил он.