Общество 04 апреля 2023, 15:02 Пригожин прибыл к кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин побывал на месте гибели военкора Татарского в Петербурге Пресс-служба Пригожина / Telegram

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в кафе Санкт-Петербурга, в котором в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), сообщил Telegram-канал Shot. Издание напомнило, что сейчас на месте происшествия идут следственные действия.

Издание опубликовало кадры с Университетской набережной. Территория кафе сейчас оцеплена сигнальными лентами.

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В Telegram-канале пресс-службы Евгений Пригожина опубликовали видео. Основатель ЧВК «Вагнер» в разрушенном кафе рассказал активистам «Кибер Фронт Z», что несмотря на гибель Владлена Татарского, это движение должно получить «новый толчок, новое дыхание» и превратиться в реальную общественную организацию.

Днем 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проводил творческий вечер Владлен Татарский, прогремел взрыв. Военкор погиб, 40 человек пострадали. Президент Владимир Путин наградил погибшего орденом Мужества, а Евгений Пригожин зачислил Татарского в ЧВК «Вагнер», чтобы его родные смогли получить выплаты.