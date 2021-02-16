Пригожин оценил возможные последствия решения суда по иску к Шевченко

Представители компании «Конкорд» опубликовали решение суда и комментарий Пригожина по поводу решения суда по иску к журналисту Максиму Шевченко.

Сам Пригожин сообщил, что приветствует решение суда, хотя юристы бизнесмена считают вердикт несоответствующим правовым нормам. Так или иначе, у бизнесмена есть возможность обжаловать его.

Источник фото: пресс-служба компании «Конкорд»

Если же журналист каким-то образом подкупил судебную инстанцию, это в глазах Пригожина лишь доказывает тот факт, что оппозиция «еще даже не получив власть, уже развращает ее». При этом бизнесмен подчеркнул: если его юристы ошибаются, и решение, вынесенное судом, корректно, то российский суд можно считать совершенно неподкупным. Следовательно, активисты вроде блогера Навального осуждены заслуженно и справедливо.

В заключение Пригожин поздравил журналиста и заметил, что ждет от него других поводов подать иск. Раннее Пригожин рассказывал, при каких условиях он сможет встретиться с Шевченко в суде.