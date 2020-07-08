Пригожин оценил шансы Канье Уэста возглавить Америку

О своем желании стать президентом США Канье Уэст заявил еще в 2015 году, на музыкальной церемонии награждения. О намерении участвовать в предстоящих выборах американский рэпер рассказал фанатам в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Практика с Зеленским показала, что шансы есть, так же как и с Арнольдом Шварценеггером, который стал губернатором штата Калифорния», — прокомментировал Иосиф Пригожин.

По мнению российского продюсера, иметь талант в области искусства и множество поклонников мало для руководящей должности. Грамотный президент должен разбираться в экономике страны, международных отношениях и быть юридически подкованным, а не просто состояться как артист. Существуют профильные институты для «взращивания» управленцев.

Ранее стало известно, что Канье Уэст планирует отобрать голоса у соперника Дональда Трампа, чтобы нынешнему президенту досталось больше голосов.