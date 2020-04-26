Пригожин оценил лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Не стоит травить телеведущую Регину Тодоренко после того, как журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года» из-за слов об ответственности женщин за полученные от близких побои.

Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Газете.Ru». Тодоренко заявила, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в избиениях. Ее слова вызвали скандал, и вскоре на сайте журнала появилось сообщение, что издание не разделяет ее позицию, и выступает против насилия в любом виде.

Пригожин отметил, что телеведущая могла высказаться по неосторожности.

«Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что все», — отметил продюсер.

Он добавил, что его жена певица Валерия обычно очень строго относится к тем, кто защищает домашнее насилие. Но сейчас она считает, что «уничтожать» Тодоренко нельзя.

«Еще вчера она была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали», — рассказал Пригожин.