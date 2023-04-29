Общество 29 апреля 2023, 14:29 Пригожин отказался ехать на парад Победы из-за объема работы в зоне СВО Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин не поедет на парад Победы в Москве из-за работы в зоне СВО РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что не планирует посещать парад Победы 9 мая в Москве из-за высокой загруженности в зоне специальной операции. Об этом он рассказал в интервью журналисту Семену Пегову, автору проекта WarGonzo.

«У нас много работы, поэтому нет, не планирую», — ответил Пригожин на соответствующий вопрос.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что парад Победы в Москве состоится, назвав его важным событием для жителей страны. Представитель Кремля отказался раскрывать детали праздничной программы, назвав это преждевременным.

Песков отмечал, что в параде также примут участие военнослужащие, задействованные в проведении специальной операции.

Ранее Пригожин предположил, что украинские военные обязательно предпримут попытку контрнаступления в зоне СВО до 15 мая. Он не исключил, что масштабная атака может начаться уже 9 мая.