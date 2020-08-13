Пригожин осудил Спивакова за отказ от ордена, врученного Лукашенко

Продюсер Иосиф Пригожин осудил дирижера Владимира Спивакова за отказ от ордена Франциска Скорины. Награду музыканту в 2014 году вручил Александр Лукашенко.

«Он (Спиваков — при. ред.) является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими станами и народами», — заявил Пригожин в интервью Национальной службе новостей.

По словам продюсера, в таком случае нужно отказываться от всех наград, которые вручили в странах, где происходит или происходило что-то подобное. При этом Пригожин заявил, что целиком поддерживает белорусский народ и считает сменяемость власти залогом демократии.

Ранее Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо Александру Лукашенко, в котором отказался от наград, врученных ему президентом Белоруссии, а также раскритиковал действия власти в стране. Он уточнил, что Лукашенко создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией». Спиваков осудил жесткие действия силовиков Белоруссии и признался, что ему стыдно носить орден, подаренный Лукашенко.