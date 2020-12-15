Пригожин оспорит персональные санкции из-за ошибок со стороны Евросоюза

Пресс-служба компании «Конкорд» заявила, что при внесении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в санкционный список Евросоюза были допущены грубые ошибки.

В «Конкорде» рассказали, что в санкционном списке Евросоюза нарушен ряд важных требований, предусматривающих обязательное и конкретизированное обоснование причин, по которым накладываются ограничения.

«Нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов Европейского союза и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы», — заявили в пресс-службе компании.

Евгения Пригожина внесли в санкционный перечень Евросоюза из-за ситуации в Ливии. Из-за допущенных ошибок юристы подали ходатайство в суды ЕС для исключения бизнесмена из черного списка. В компании подчеркнули, что ограничения наложили незаконно и без каких-либо на то оснований.

Дело бизнесмена Пригожина будут рассматривать в Совете Европы. Члены СЕ ознакомятся с заявлением бизнесмена об исключении из санкционного списка по Ливии.