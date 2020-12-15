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    15 декабря 2020, 16:41

    Пригожин оспорит персональные санкции из-за ошибок со стороны Евросоюза

    Редакция сайта 360°

    Пресс-служба компании «Конкорд» заявила, что при внесении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в санкционный список Евросоюза были допущены грубые ошибки.

    В «Конкорде» рассказали, что в санкционном списке Евросоюза нарушен ряд важных требований, предусматривающих обязательное и конкретизированное обоснование причин, по которым накладываются ограничения.

    «Нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов Европейского союза и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы», — заявили в пресс-службе компании.

    Евгения Пригожина внесли в санкционный перечень Евросоюза из-за ситуации в Ливии. Из-за допущенных ошибок юристы подали ходатайство в суды ЕС для исключения бизнесмена из черного списка. В компании подчеркнули, что ограничения наложили незаконно и без каких-либо на то оснований.

    Дело бизнесмена Пригожина будут рассматривать в Совете Европы. Члены СЕ ознакомятся с заявлением бизнесмена об исключении из санкционного списка по Ливии.