Общество 13 апреля 2023, 15:22 Пригожин опроверг вброс об участии «вагнеровцев» в убийстве украинского военного Пригожин: данные об участии «вагнеровцев» в убийстве бойца ВСУ — полная чушь РИА «Новости»

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию основателя Gulgau.net Владимира Осечкина* о том, что на видеозаписи жестокого убийства украинского военного идентифицировали бойцов частной военной компании. Комментарий опубликовала пресс-служба бизнесмена.

«Я уже говорил о том, что на видео никаким образом не идентифицируются ни ЧВК „Вагнер“, ни Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — заявил Пригожин.

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Отдельно он отметил, что Осечкин* — недостойный человек, который распространяет дезинформацию.

«Что касается Андрея Медведева (бывший участник ЧВК, по данным Осечкина*, он опознал бойцов „Вагнера“ на видео, — прим. ред.) — этот [никчемный человек] пробыл два дня в ЧВК „Вагнер“. Кого он может идентифицировать из десятков тысяч „вагнеровцев“? <…>Извините за мой французский», — добавил предприниматель.

Пригожин подчеркнул, что данные, которые распространяет Осечкин*, — абсолютная чушь, которая не соответствует действительности.

*Основатель проекта Gulgau.net Владимир Осечкин признан иноагентом, против него возбуждено дело о дискредитации ВС России.