Общество 01 марта 2023, 12:01 Пригожин опроверг получение ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков от Spacety Co Пригожин: у ЧВК «Вагнер» есть свои спутники, ей не нужно закупать чужие снимки РИА «Новости»

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У ЧВК «Вагнер» есть около 20 радиолокационных и оптических спутников, поэтому у нее нет необходимости закупать спутниковые снимки у Китая, заявил основатель компании Евгений Пригожин. Комментарий опубликовала в Telegram-канале пресс-служба бизнесмена.

Ранее редакция издания «Правда.ру» обратилась к Пригожину с просьбой оценить заявление помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка о том, что китайская компания Spacety Co, по данным американских властей, предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер».

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Пригожин в ответ заметил, что ЧВК не нужны чужие спутниковые снимки, потому что у нее уже полтора года есть собственные спутники, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические.

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«Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США», — заключил бизнесмен.