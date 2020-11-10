Пригожин обозначил готовность Валерии спеть песни на стихи Рогозина
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал Общественной службе новостей, что его супруга, певица Валерия, готова спеть песни на стихи, которые сочинил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По словам Пригожина, каждый человек вне зависимости от рода занятий, будь он госслужащий или предприниматель, обладает внутренней творческой потребностью. И нельзя мешать их творческому самовыражению.
«Я знаю, что и Мишустин тоже увлекается творчеством. Это же здорово! Мы бы с удовольствием спели песню на стихи Мишустина, Рогозина, других [чиновников]», — признался продюсер.