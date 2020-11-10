Пригожин обозначил готовность Валерии спеть песни на стихи Рогозина

По словам Пригожина, каждый человек вне зависимости от рода занятий, будь он госслужащий или предприниматель, обладает внутренней творческой потребностью. И нельзя мешать их творческому самовыражению.

«Я знаю, что и Мишустин тоже увлекается творчеством. Это же здорово! Мы бы с удовольствием спели песню на стихи Мишустина, Рогозина, других [чиновников]», — признался продюсер.