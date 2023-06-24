Важное 24 июня 2023, 20:46 Пригожин объявил об уходе ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря Пригожин: ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря

Читать 360tv в

Бойцы ЧВК «Вагнер» развернули свои колонны и уходят в обратном направлении. Об этом пресс-служба главы группировки Евгения Пригожина сообщила в Telegram-канале.

«ЧВК „Вагнер“, который хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на „Марш справедливости“. За сутки прошли сотни километров, не дойдя 200 километров до Москвы», — сказал он.

Реклама

По словам Пригожина, за это время ЧВК «не пролили ни одной капли крови наших бойцов».

«Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря», — отметила глава ЧВК «Вагнер».

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин принял решение остановить движение бойцов после того, как провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Беседа белорусского лидера и и Пригожина длилась весь день.

Президент России Владимир Путин 24 июня в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко проинформировал его о ситуации в стране.