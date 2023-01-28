Общество 28 января 2023, 19:44 Пригожин назвал два пути экс-министра обороны ДНР Стрелкова в «Вагнере» Бизнесмен Пригожин описал два пути экс-министра обороны ДНР Стрелкова в ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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У бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) есть два варианта службы в частной военной компании «Вагнер». Сценарии описал предприниматель и основатель ЧВК Евгений Пригожин в Telegram-канале.

Первый вариант подразумевает, что Стрелков приедет в Луганск. Там экс-глава Минобороны ДНР пройдет стандартную процедуру «совета командиров». Пригожин пояснил, что среди командиров есть десяток людей, которые точат зуб на Стрелкова. Они зададут ему вопросы о сдаче Славянска, финансовых поступлениях от украинского предпринимателя и другие подобные.

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По словам Пригожина, Стрелков не является отважным человеком, который обладает мужеством и надежностью. Поэтому к нему много вопросов — без них никак, подчеркнул глава ЧВК. Финальное решение по службе Стрелкова примет сам Пригожин. Он заверил, что если бывший министр «будет буксовать», ему снова станут задавать вопросы «с пристрастием».

«Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, туда, где он должен будет доказать свою надежность», — высказался Пригожин.

Если при этом раскладе Стрелков останется жив, предприниматель лично пожмет ему руку. Если же погибнет, его пообещали похоронить с почестями.

По второму сценарию Стрелков должен прийти, отобраться и пойти воевать как обычный штурмовик.

Бывший министр раскритиковал Пригожина за его излишнюю медийность. Бизнесмен предложил Стрелкову приехать в ЛНР и стать руководителем одного из штурмовых подразделений.