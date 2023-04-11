Общество 11 апреля 2023, 23:24 Пригожин навал «ударом ниже пяток» введенные Канадой санкции против его компании Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал санкции Канады «ударом ниже пяток» РИА «Новости»

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на информацию о введенных властями Канады санкциях против его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». Комментарий опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин сказал, что узнал об этой новости от журналистов, которые и попросили его отреагировать на информацию о наложенных ограничениях. Основатель ЧВК с долей иронии сказал, что санкции стали для него «ударом ниже пяток».

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«Это ужасно. Практически удар ниже пояса. Я бы сказал, что это удар значительно ниже пяток», — подчеркнул он.

Власти Канады ввели санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц России. Ограничения коснулись и тех, кто связан с группой «Вагнера».

Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что очередные канадские рестрикции в отношении РФ продемонстрировали пустой жест, который никак не отразится на жизни россиян и работе организаций. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже сообщала, что страна ответит на односторонние санкции.