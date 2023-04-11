11 апреля 2023, 23:24
Пригожин навал «ударом ниже пяток» введенные Канадой санкции против его компании
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал санкции Канады «ударом ниже пяток»
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на информацию о введенных властями Канады санкциях против его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». Комментарий опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
Пригожин сказал, что узнал об этой новости от журналистов, которые и попросили его отреагировать на информацию о наложенных ограничениях. Основатель ЧВК с долей иронии сказал, что санкции стали для него «ударом ниже пяток».
Реклама
«Это ужасно. Практически удар ниже пояса. Я бы сказал, что это удар значительно ниже пяток», — подчеркнул он.
Власти Канады ввели санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц России. Ограничения коснулись и тех, кто связан с группой «Вагнера».
Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что очередные канадские рестрикции в отношении РФ продемонстрировали пустой жест, который никак не отразится на жизни россиян и работе организаций. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже сообщала, что страна ответит на односторонние санкции.
Канада
Санкции
Евгений Пригожин
Реклама
Реклама