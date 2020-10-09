Пригожин: многие уйдут из индустрии развлечений

Он уточнил, что рынок развлечений пострадал особенно сильно. Именно с этим будет связан уход многих из этой сферы. Пригожин признался, что в случае введения самоизоляции во второй раз ему придется уволить многих сотрудников.

«Сейчас если история с карантином повторится еще на шесть месяцев, то придется всех распустить практически, и все», — пожаловался он.