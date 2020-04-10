Пригожин: любые бессрочные права на произведения ни к чему хорошему не приводят

«Я рад, что есть такая ассоциация, профсоюз, в киноиндустрии, потому что в шоу-бизнесе, к сожалению, такого нет, но я бы с удовольствием их поддержал. <…> Любая капитализация компании состоит из прав, и если их куда-то отдают на отчуждение, то они становятся безглавой компанией», — обратил внимание продюсер.

Он напомнил, что киноиндустрия построена на том, что кино покупают. По его словам, онлайн-платформы, кинотеатры и телеканалы приобретают фильмы и пытаются отбить это производство. С музыкой немного по-другому. В лучшем случае музыканты возвращают деньги с концертной деятельности, а в кино — с проката.