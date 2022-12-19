Общество 19 декабря 2022, 19:12 Приговоривший экс-полицейских по делу Голунова судья перешел в адвокаты Известный по делу Голунова экс-судья Мосгорсуда Груздев стал адвокатом РИА «Новости»

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Бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который рассматривал дело подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову полицейских, теперь будет вести адвокатскую деятельность. Такие данные появились в реестре Адвокатской палаты города Москвы.

Груздеву в реестре присвоили номер 77/16642. Экс-судья подал в отставку летом 2021 года, он работал в Мосгорсуде на протяжении восемь лет.

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В 2020 году Сергей Груздев назначил бывшему руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александру Дрыманову по делу о взятках 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 196 миллионов рублей.

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Спустя год он вынес приговор одному из ключевых фигурантов по делу журналиста Ивана Голунова. Бывший полицейский получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его четырем подельникам Груздев назначил сроки от пяти до 12 лет неволи.

Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист заявил, что запрещенные препараты ему подбросили правоохранители. Уголовное преследование Ивана Голунова прекратили после широкого общественного резонанса.