Приговор врачу-гематологу Мисюриной отменили. Громкое дело вызывало протесты среди медиков

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Там отметили, что решение отменяет приговор Черемушкинского районного суда Москвы в отношении Елены Мисюриной. Уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Врач-гематолог Елена Мисюрина стала фигурантом уголовного дела после смерти пациента, которому она проводила биопсию костного мозга в 2013 году. На следующий день после процедуры мужчина обратился к медикам с жалобами на боль в животе. Его увезли в больницу, где он умер в реанимации.

В 2015 году следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а спустя еще год переквалифицировали ее на «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, Мисюрина нарушила технику биопсии и повредила кровеносные сосуды пациента, что и стало причиной его смерти.

В январе 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Елену Мисюрину к двум годам колонии. Адвокаты обжаловали это решение в Мосгорсуде, который вернул дело в прокуратуру на доследование.

В середине декабря 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции постановил оставить приговор в силе, но сегодня Мосгорсуд окончательно прекратил это уголовное дело.

Ситуация вокруг суда над Еленой Мисюриной привела к большому резонансу. В ее защиту выступили несколько тысяч человек. Ведущие медицинские специалисты исключили, что биопсия могла привести к смерти пациента.