Приговор Тверского суда Павлу Устинову обжалован

Защита актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии, обжаловала приговор. Жалобу приняли в соответствии с установленным порядком.

Турчак рассказал о доказательствах невиновности актера Устинова Подробнее

«Только что я подал жалобу на решение Тверского суда Москвы. Ее приняли, поставили входящий номер, все в соответствии с установленным порядком. Дата заседания в Мосгорсуде еще не назначена», — рассказал ТАСС адвокат Дмитрий Чешков.

Отменить решение Тверского суда может Мосгорсуд. После апелляции, если ее по итогу отклонят, защита может обратиться в Верховный суд. Если и там приговор не отменят, то апелляцию нужно будет подавать в Конституционный суд, а дальше только ЕСПЧ.

Актера Павла Устинова задержали 3 августа 2019 года в центре Москвы. В тот день в столице проходила несогласованная акция. Во время задержания актера старший сержант полиции Александа Лягин получил вывих плеча. 16 сентября суд приговорил Устинова к 3,5 года заключения. Сам он своей вины не признал.

В поддержку Устинова выступили его коллеги и известные представители общественности. 18 сентября секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал, что просмотрел видеозапись с моментом задержания и выразил полную уверенность в невиновности актера.