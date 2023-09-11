Общество 11 сентября 2023, 18:21 Приговор по делу об оскорблении школьника в шапке с символом Z обжалуют Прокуратура подала кассацию по делу об оскорблении ребенка в шапке с буквой Z РИА «Новости»

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Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с обращением проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z. Карточку дела опубликовали в базе данных Челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

«Возбуждено кассационное производство, (дело) передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — указали в документе.

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По данным суда, заседание назначили на 14:00 27 сентября.

Весной текущего года житель Екатеринбурга Александр Неустроев набросился на мальчика в шапке с буквой Z. во дворе многоквартирного дома. Мужчина попытался схватить ребенка руками, в итоге школьник смог убежать.

Ленинский районный суд в июне прекратил уголовное дело о хулиганстве и назначил Неустроеву наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей, писал RT. Позже Генеральная прокуратура России выявила нарушения при рассмотрении этого уголовного дела и вынесла решение о его пересмотре.