11 сентября 2023, 18:21
Приговор по делу об оскорблении школьника в шапке с символом Z обжалуют
Прокуратура подала кассацию по делу об оскорблении ребенка в шапке с буквой Z
Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с обращением проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z. Карточку дела опубликовали в базе данных Челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции.
«Возбуждено кассационное производство, (дело) передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — указали в документе.
Реклама
По данным суда, заседание назначили на 14:00 27 сентября.
Весной текущего года житель Екатеринбурга Александр Неустроев набросился на мальчика в шапке с буквой Z. во дворе многоквартирного дома. Мужчина попытался схватить ребенка руками, в итоге школьник смог убежать.
Ленинский районный суд в июне прекратил уголовное дело о хулиганстве и назначил Неустроеву наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей, писал RT. Позже Генеральная прокуратура России выявила нарушения при рассмотрении этого уголовного дела и вынесла решение о его пересмотре.
Уголовное дело
Суд
Дети
Прокуратура РФ
Екатеринбург
Реклама
Реклама