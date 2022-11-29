Общество 29 ноября 2022, 10:31 Приговор пермскому стрелку огласят 28 декабря РИА «Новости»: приговор по делу о стрельбе в пермской школе огласят 28 декабря РИА «Новости»

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Приговор стрелку, открывшему огонь по учащимся и преподавателям в Перми, огласят 28 декабря. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится 28 декабря», — сказал судья.

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Днем ранее, 28 ноября, гособвинитель в краевом суде Перми запросил для обвиняемого пожизненное заключение. Стрелку вменили убийство шести человек. По версии стороны обвинения, подсудимый лишил жизни этих людей из хулиганских побуждений. Сами действия расценили как общеопасный способ, покушение на убийство.

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Кроме того, стрелка обвинили в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. По версии следствия, он испортил стены и мебель вуза, а также припаркованные возле кампуса машины.

Сам инцидент произошел 20 сентября прошлого года. В этот день подсудимый открыл огонь по людям, находившимся в стенах Пермского государственного университета. Помимо лишения свободы, стрелку присудили выплату компенсаций потерпевшим на сумму более 25 миллионов рублей.