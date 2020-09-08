Михаила Ефремова приговорили к восьми годам тюремного заключения в колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить 800 тысяч. Адвокат Сергей Афанасьев рассказал «360», мог ли актер получить другой срок и что повлияло на решение суда.

«Восемь лет лишения свободы колонии общего режима — ожидаемое наказание для содеянного Ефремовым», — сообщил адвокат. Все дело в непризнании вины. «Если это сделал я, то тогда я раскаиваюсь» — это не является признанием вины, уверен адвокат.

Афанасьев считает, что суд учел все смягчающие обстоятельства в деле актера, а именно — семью, проживающую на иждивении, и звание заслуженного артиста. Однако наказание вполне усредненное.

Возможно, снизят наказание в апелляции, но незначительно. Максимум до шести лет, и то будет зависеть от поведения Ефремова Сергей Афанасьев.

Если бы Михаил Ефремов в первые дни признал вину, раскаялся, возместил ущерб родственникам, то судья дал бы наказание ниже: «Наказание по данной статье от пяти до 12 лет, а он получил восемь, соответственно мог бы получить и пять, а мог бы и ниже». Адвокат считает, что при другой позиции Ефремова можно было бы получить и четыре года тюрьмы.

Что касается взыскания в сумме 800 тысяч рублей — это средняя цена: «Как правило взыскивают в пределах миллиона рублей за погибшего».

Тем не менее Сергей Афанасьев предположил, что наказание могло быть и жестче: «Приговор мог быть еще жестче, потому что от пяти до 12 лет — это особо тяжкое преступление. А такие преступления попадают под содержание в колонии строго режима».

Адвокат уверен, что Ефремову еще смягчили наказание, потому что разместили в колонии общего режима, а не строгого.