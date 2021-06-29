Приговор Mellstroy перенесли из-за «новых доказательств»

Судебное следствие возобновили в отношении блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy. Сторона обвинения предоставит некие доказательства, которые ранее не были исследованы. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Ходатайство о возобновлении судебного следствия было заявлено стороной обвинения. Судебное следствие возобновили. Заседание суда по делу стримера, обвиняемого в избиении, перенесли на 6 июля.

Бурим в октябре 2020 года во время прямой трансляции на глазах у многочисленной аудитории избил модель Алену Ефремову. Он схватил девушку за лицо и несколько раз ударил головой о стол. Ефремова сняла побои и написала заявление в полицию. Она потребовала от Бурима 10 миллионов рублей. Против блогера завели дело о побоях.

Прокуратура ранее требовала назначить Буриму наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты в пользу государства.

Законопроект о запрете треш-стримов в России ранее направили на отзыв в правительство. Об этом сообщал сенатор Алексей Пушков. Внести закон в Госдуму планируют в июле.