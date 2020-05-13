Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят

Второй кассационный суд принял решение отправить дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр. Об этом стало известно после рассмотрения жалобы на их приговор.

«Кассационный суд удовлетворил нашу кассационную жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр», — заявил РИА «Новости» адвокат Игорь Бушманов, защищавший Мамаева.

Спортсмены, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий не участвовали в заседании. Молодые люди остались недовольны полученными сроками. Они считают, что их необоснованно привлекли к уголовной ответственности за избиение водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Их защита полагает, что суды нижестоящих инстанций не оценили доводы адвокатов «об отсутствии хулиганских побуждений в действиях фигурантов».

Скандал с участием футболистов произошел в ноябре 2018 года. Тогда братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий устроили две потасовки в центре Москвы. Сначала под горячую руку им попался Соловчук. Потом у компании случился конфликт с чиновником из Минпромторга Денисом Паком.

В итоге Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии, Кокорины — 1,5 года. Однако спортсмены и Кокорин-младший вышли по УДО 17 сентября 2019 года. Протасовицкого освободили в начале ноября того же года.

Ранее стало известно, что Мамаев выплатил ведущей Первого канала Ольге Ушаковой компенсацию за поврежденную в драке машину.