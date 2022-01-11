Приготовление запеканки с помощью дрели в школе на Чукотке объяснили

В школе на Чукотке работник готовил для детей творожную запеканку с помощью дрели из-за поломки миксера. Секретарь Центра образования села Лаврентия сообщил «360», что дрель была новая и ранее не использовалась.

«Это произошло в выходной день, когда у нас сломался миксер промышленный. Работник взял эту дрель, она новая, не была в использовании», — сообщил секретарь школы.

В школе также прокомментировали заявление прокуратуры Чукотского автономного округа о том, что при размешивании творожной массы использовалась дрель с насадкой для строительного миксера.

«Что она строительная, я не могу сказать. Но эта насадка была тоже новая. Это был единичный случай, здесь получилось так, что сразу на следующий день пришел мастер, отремонтировали обычный миксер, все нормально», — сообщил секретарь МБОУ.

О произошедшем стало известно после жалобы одного из сотрудников школы. Он уже там не работает.

«Пожаловался бывший сотрудник, которого уволили за нарушение дисциплины», — сказали в школе.

Работнику, который использовал дрель при готовке, вынесли дисциплинарное взыскание.

Секретарь подтвердил, что на директора центра образования завели административное дело.

Прокуратура Чукотки по итогам проверки требований закона при организации питания, начатой после появления в соцсетях фотографий из школы, установила, что при приготовлении запеканки в образовательном учреждении использовалась посуда из алюминия, а для размешивания творожной массы применялась дрель с насадкой для строительного миксера. Директора школы и юридическое лицо оштрафовали на 3000 и 110 000 рублей соответственно.