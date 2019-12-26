Приготовление оливье в бетономешалке попало на видео
Работники онлайн-магазина стройматериалов придумали необычный способ приготовления оливье. Кулинарный процесс они запечатлели на видео, передает «Газета.ru».
Судя по кадрам, для приготовления традиционного новогоднего салата находчивые сотрудники использовали бетономешалку. На столе стоят тазики с необходимыми ингредиентами, и мужчина по очереди высыпает их в крутящуюся емкость, заправляя получившуюся смесь майонезом. Пользователи соцсетей довольно холодно восприняли подобный креатив «массовиков-затейников» и посоветовали заесть это оливье «блинами с лопаты».