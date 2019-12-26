Приготовление оливье в бетономешалке попало на видео

Судя по кадрам, для приготовления традиционного новогоднего салата находчивые сотрудники использовали бетономешалку. На столе стоят тазики с необходимыми ингредиентами, и мужчина по очереди высыпает их в крутящуюся емкость, заправляя получившуюся смесь майонезом. Пользователи соцсетей довольно холодно восприняли подобный креатив «массовиков-затейников» и посоветовали заесть это оливье «блинами с лопаты».