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    17 декабря 2020, 18:53

    Пригородные и междугородние автобусные рейсы отменили во Владимире

    Дарья Морозова

    «Владимирский автовокзал» отменил часть пригородных и междугородних рейсов в связи с сокращением количества пассажиров. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Уточняется, что из-за эпидемической ситуации в регионе въезд в город ограничен. Теперь туда пускают только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Соответственно, количество пассажиров в междугородних автобусах также уменьшилось. В связи с этим было принято решение отменить часть рейсов.