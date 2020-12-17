Пригородные и междугородние автобусные рейсы отменили во Владимире

Уточняется, что из-за эпидемической ситуации в регионе въезд в город ограничен. Теперь туда пускают только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Соответственно, количество пассажиров в междугородних автобусах также уменьшилось. В связи с этим было принято решение отменить часть рейсов.