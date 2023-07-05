Общество 05 июля 2023, 00:15 Приглашенная в Кремль девочка из Дербента рассказала, что ей подарил Путин Побывавшая в Кремле девочка из Дербента рассказала о подарках от президента Путина РИА «Новости»

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Восьмилетняя девочка из Дербента и ее родители поделились впечатлениями от встречи с президентом Владимиром Путиным. В интервью «Известиям» школьница рассказала о подарках от главы государства и экскурсии по Кремлю.

«Он подарил букетик и книгу „Московский Кремль“ с автографом, и вот тарелки и чашки», — сообщила девочка.

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Сама маленькая жительница Дербента подарила главе государства серебряную подкову от табачинских мастеров на удачу. Школьница изначально думала, что мать просто опубликует видео с ней в соцсетях, но в итоге ей все же удалось увидеть президента.

Отец девочки рассказал, что перед встречей с президентом сильно волновался, но уже через несколько минут общения с Путиным понял, что это «очень простой человек», с которым можно поговорить по душам.

«Мы сидели, потом мы пошли выпить немного чая, и вот там я, можно сказать, даже не давал говорить президенту, я говорил сам. Просто почувствовал себя комфортно и поговорили по душам», — поделился впечатлениями мужчина.

Он выразил признательность всем, кто помог его дочери осуществить мечту, за теплый прием в Кремле и лично Владимиру Путину за такое отношение к людям.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка получила для Дагестана от президента пять миллиардов рублей. Деньги пойдут на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства спортивного комплекса.