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    18 августа 2021, 14:47

    Приглашение России на «Крымскую платформу» назвали цирком

    Андрей Иванов

    Ситуация с приглашением российской стороны на предстоящий украинский саммит «Крымская платформа» больше всего напоминает цирк. Такую оценку происходящему дал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

    Приглашение России на «Крымскую платформу» назвали цирком

    «То они приглашают Россию на свою „Крымскую платформу“, то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда — цирк с конями», — приводит РИА «Новости» слова Молохова.

    Он отметил, что подал заявку на участие как спикер и теперь с нетерпением ждет ответа, так как ему «очень хочется испортить обедню участникам русофобского шабаша». Молохов подчеркнул, что участникам саммита было бы полезно узнать об отношении к ним крымчан после нескольких блокад и санкций.

    Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представителей России на «Крымскую платформу» никто не звал, хотя ранее публично говорил обратное. На прошлой неделе вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сказал, что участие Запада в этом саммите будет иметь неприятные последствия.