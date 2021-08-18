Приглашение России на «Крымскую платформу» назвали цирком

Ситуация с приглашением российской стороны на предстоящий украинский саммит «Крымская платформа» больше всего напоминает цирк. Такую оценку происходящему дал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«То они приглашают Россию на свою „Крымскую платформу“, то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда — цирк с конями», — приводит РИА «Новости» слова Молохова.

Он отметил, что подал заявку на участие как спикер и теперь с нетерпением ждет ответа, так как ему «очень хочется испортить обедню участникам русофобского шабаша». Молохов подчеркнул, что участникам саммита было бы полезно узнать об отношении к ним крымчан после нескольких блокад и санкций.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представителей России на «Крымскую платформу» никто не звал, хотя ранее публично говорил обратное. На прошлой неделе вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сказал, что участие Запада в этом саммите будет иметь неприятные последствия.