Общество 22 ноября 2023, 08:29 Приглашение Путина в Чечню оценили в Кремле Песков: в подходящее время Путин обязательно посетит Чечню РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обязательно посетит Чечню с рабочей поездкой в подходящее время. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Кадыров пригласил президента приехать в Чечню, со временем это, конечно, произойдет. Путин же ездит в регионы», — сказал он.

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В ответ на реплику, что Путин давно не приезжал в регион, Песков ответил, что это обязательно произойдет.

«Ну, будет. Очень напряженная повестка сейчас», — добавил пресс-секретарь Кремля, не озвучив конкретных сроков.

В прошлый раз Путин посещал республику еще в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить регион. По его словам, об этом попросили местные старейшины. Также политик напомнил, что президент сделал все необходимое для восстановления инфраструктуры Чечни.