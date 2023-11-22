22 ноября 2023, 08:29
Приглашение Путина в Чечню оценили в Кремле
Песков: в подходящее время Путин обязательно посетит Чечню
Президент России Владимир Путин обязательно посетит Чечню с рабочей поездкой в подходящее время. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Кадыров пригласил президента приехать в Чечню, со временем это, конечно, произойдет. Путин же ездит в регионы», — сказал он.
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В ответ на реплику, что Путин давно не приезжал в регион, Песков ответил, что это обязательно произойдет.
«Ну, будет. Очень напряженная повестка сейчас», — добавил пресс-секретарь Кремля, не озвучив конкретных сроков.
В прошлый раз Путин посещал республику еще в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить регион. По его словам, об этом попросили местные старейшины. Также политик напомнил, что президент сделал все необходимое для восстановления инфраструктуры Чечни.
Чечня
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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