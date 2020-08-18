«Приглашаю к диалогу». Дегтярев предложил участникам митингов войти в народный совет

Протестующим в Хабаровском крае предложили начать конструктивный разговор с помощью народного совета. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев.

«Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в народный совет для постоянной связи с властью», — привело слова Дегтярева краевое правительство.

Народный совет решили сделать в Хабаровском крае, чтобы власть могла общаться с населением и более тесно взаимодействовать. Попасть в состав совета можно по итогам голосования на портале «Голос27», если удастся получить не менее 250 голосов. Кроме того, можно собрать 100 подписей единомышленников и быть блогером с аудиторией не менее пяти тысяч человек.

В июле главу региона Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к преступной группировке и организации убийств. После этого местные жители устроили акции протеста в поддержку губернатора. Фургала отправили в отставку из-за утраты доверия, а врио главы региона назначили Михаила Дегтярева.