Приезжих студентов будут заселять в общежития без справок о вакцинации

Российские вузы будут заселять всех приезжих студентов в общежития без требования справок о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Российский союз ректоров (РСР).

В союзе отметили, что заселять учащихся в новом учебном году планируют с соблюдением всех мер предосторожности. Также в организации не исключили введения тестирования студентов на коронавирус. Сейчас профильные ведомства обсуждают вопрос приема на обучение в российские вузы студентов из всех стран с открытыми границами.

По данным РСР, около 60% сотрудников российских вузов уже привились от коронавируса. Прививку сделали 30% студентов.

В конце июля президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий заявил, что в новом учебном году непривитым студентам высших учебных заведений не будут запрещать посещать занятия очно. По его словам, справки о вакцинации от SARS-CoV-2 в вузах примут к сведению, однако никаких строгих запретов и ограничений для остальных не будет.