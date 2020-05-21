    21 мая 2020, 08:54

    Приезжих не пустят на Сахалин без отрицательного результата теста на коронавирус

    Александра Ломейко

    В Сахалинской области ввели новое правило для приезжих. Для въезда в регион теперь нужен не только цифровой пропуск, но и отрицательный результат теста на SARS-CoV-2. Без справки на Сахалин не пустят.
    Приезжих не пустят на Сахалин без отрицательного результата теста на коронавирус

    Нововведение вступит в силу 27 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства. Указ уже подписал губернатор региона Валерий Лимаренко.

    Анализ необходимо сдать не ранее чем за три дня до приезда в Сахалинскую область. В администрации заметили, что большинство случаев COVID-19 подтвердили у тех, кто прибыл на Сахалин с материка.

    «Новая мера позволит защитить сахалинцев и курильчан от завоза опасной инфекции», — подчеркнули в пресс-службе.

    Новая мера касается только тех, у кого нет регистрации в Сахалинской области. Приезжим по-прежнему требуется оформлять и цифровые пропуска в регион.

    Пропускной режим на Сахалине ввели с 14 мая. Прилетевшие должны показать цифровой пропуск и сдать тест на коронавирус. Получить документ могут те, кто официально трудоустроен в регионе или приехал к близкому родственнику — мужу, жене, родителям, детям, родным братьям или сестрам. Местным жителям достаточно показать свою прописку.

    Планировалось, что пропуска будут действовать до 31 мая. Но сахалинские власти допустили, что режим продлят.

    Накануне стало известно о трех новых случаях COVID-19, которые выявили в Сахалинской области. В регион больные прибыли московскими и новосибирскими рейсами.