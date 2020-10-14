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    14 октября 2020, 11:22

    Приезжих могут обязать проходить дактилоскопию и медосмотр

    Артур Блянихов

    На рассмотрение российского правительства поступил законопроект МВД, который обяжет проходить медосмотр и дактилоскопию иностранцев, приезжающих в РФ без визы и остающихся в стране дольше месяца. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Отмечается, что такие меры лучше защитят россиян от всяческих угроз, в частности от криминала и опасных инфекций. Согласно статистике профильного ведомства, во время пандемии выросло число преступлений, которые совершили мигранты.

    «В идеале создать систему, которая позволит отсечь нарушителей порядка еще до того, как они приедут в Россию. <…> Мигрантов нередко втягивают в террористические и националистические группировки, в криминальную деятельность», — заметил член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.