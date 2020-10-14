Приезжих могут обязать проходить дактилоскопию и медосмотр

Отмечается, что такие меры лучше защитят россиян от всяческих угроз, в частности от криминала и опасных инфекций. Согласно статистике профильного ведомства, во время пандемии выросло число преступлений, которые совершили мигранты.

«В идеале создать систему, которая позволит отсечь нарушителей порядка еще до того, как они приедут в Россию. <…> Мигрантов нередко втягивают в террористические и националистические группировки, в криминальную деятельность», — заметил член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.