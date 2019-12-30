    30 декабря 2019, 15:39

    Дворники ГБУ «Жилищник» вышли на протест из-за условий работы

    Алексей Сахаров

    Дворники, работающие и живущие на юго-западе Москвы, вышли на протест. По словам коммунальных тружеников, они живут в нечеловеческих условиях, а еще им запретили насвай.

    Видео с недовольными коммунальщиками появилось в Сети. В ролике сняты несколько мужчин восточной внешности, в форменной одежде и в обычной. Мужчины возмущены тем, что у них низкая зарплата: их коллеги на других участках получают больше.

    «Я бригадир маляров, а оформлен как простой каменщик», — жалуется заводила в центре кадра.

    Собравшиеся вокруг него коллеги поддержали оратора нестройным гулом.

    По словам мужчин, у них ужасные условия жизни и труда. В общежитии они живут как в тюрьме. За малейшую провинность их выгоняют. И гоняют за легкий наркотик — насвай.

    «Он не запрещен», — заверил мужчина в ролике.