Приезжего задержали в Москве за поддельную справку с работы

Выходец из Центральной Азии подделал справку с работы, чтобы спокойно передвигаться по Москве в условиях пропускного режима. Мужчину задержала полиция, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Для проверки документов полицейские остановили 34-летнего приезжего еще днем 16 апреля на юго-западе столицы, чтобы проверить его законное нахождение на улице.

Он предъявил правоохранителям справку от 1 апреля 2020 года, якобы выданную ГБУ города Москвы «Жилищник района Ломоносовский».

Проведенная экспертиза показала, что печать на документе подделали. Нарушителя пропускного режима задержали.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье ввели пропуска, которые необходимо получить для передвижения по городу. Они нужны для поездок на общественном, личном или служебном транспорте. Сотрудникам, которые продолжают трудиться в нерабочие дни, нужна соответствующая справка с работы.

С 22 апреля проехать в общественном транспорте можно будет только по электронным картам «Тройка», «Стрелка», социальной карте жителя столицы или Московской области. Номера этих карт нужно будет привязать к цифровым пропускам, причем сделать это минимум за пять часов до поездки.