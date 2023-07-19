Общество 19 июля 2023, 19:32 Приемный сын Сергея Зверева рассказал, что на данный момент работает в сфере строительства

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Сергей Зверев-младший в разговоре с журналистами kp.ru сообщил, чем занимается на данный момент, а также рассказал, где и с кем живет.

Приемный сын знаменитого стилиста признался, что работает на стройке в Краснознаменске, но в скором времени планирует перебираться в Москву.

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На данный момент Сергей не женат. За его спиной два брака и два развода. Зверев-младший отметил, что сейчас живет один. Какое-то время он проживал вместе с родной матерью, которую разыскал после новости о том, что звездный отец взял его из детдома.