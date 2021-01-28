Приемный сын главы московского филиала МСЭ пытался покончить с собой

Десятилетний приемный сын главы московского филиала судмедэкспертизы пытался покончить с собой в квартире семьи в Солнечногорске. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что ученика четвертого класса госпитализировали на скорой помощи из собственной квартиры. Его доставили в Химкинскую ЦРБ — врачи диагностировали у мальчика признаки механической асфиксии.

Следователи выяснили, что мальчик вернулся домой из школы и пошел в свою комнату. Через некоторое время туда зашла его приемная сестра, которая обнаружила его под потолком и поняла, что младший брат пытался свести счеты с жизнью. Она позвала отца, который снял мальчика и стал оказывать ему первую помощь. Приемная мать ребенка, руководитель филиала медико-социальной экспертизы по Москве, в этот момент находилась на работе.

Следователи начали проверку случившегося. С места изъяли брючный ремень.