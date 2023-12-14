Общество 14 декабря 2023, 13:59 Приемные семьи наградили премией «Крылья аиста» в Москве Ракова: еще три приемные семьи получили городскую премию «Крылья аиста» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Ежегодную городскую премию «Крылья аиста» в торжественной обстановке вручили еще трем приемным семьям в Москве. Обладателями награды стали Елена и Саит Такташовы, Оксана Цурикова и Евгений Романовы, Наталия Булатова и Бижан Исниязов, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Благодаря совместным усилиям более 94% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в новых семьях. Это тысячи, более 17 тысяч ребят, у которых снова есть дом», — подчеркнула она.

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Например, семья Такташовых воспитывает четырех приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, при том, что у них есть трое кровных. Оксана Цурикова и ее супруг Евгений Романов взяли под опеку пять приемных детей, они также воспитывают еще четверых родных. Еще семь ребят в свою семью приняли Наталия и Бижан, они также воспитывают двух родных детей.

Приемные родители никогда не остаются одни на протяжении всей процедуры усыновления. Для них не только предусмотрели ряд мер поддержки, но и регулярно проводят тренинги и другие мероприятия. Например, в Московской области прошел юбилейный форум служб сопровождения приемных семей. Его посетили свыше 300 людей, объединенных одной идеей.