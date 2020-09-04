Приемная мать обвинила симферопольский детдом в доведении ребенка до дистрофии

Женщина усыновила мальчика Сережу с дистрофией в симферопольском детдоме «Елочка». Ребенка плохо кормили и не ухаживали за ним. Приемную маму обвинили в том, что это она довела его до такого состояния за неделю.

«Они (руководство „Елочки“ — прим. ред.) пытаются перевести, как будто это я взяла ребенка и за неделю довела его до такого состояния. Это, естественно, абсурд. Помимо того, что у него белково-энергетическая недостаточность, дистрофию сейчас не ставят, у него еще и рахит», — рассказала «360» приемная мама Сережи Ольга Крамная. Собеседница напомнила, что рахит — болезнь бедных стран — развивается не только от плохого питания, но и от нехватки солнечного света.

Источник фото: телеканал «360»

Крамная добавила, что у ребенка хроническое состояние, обезвоживание. Это зарабатывается месяцами.

В симферопольском детдоме «Елочка» организовали проверку после сообщения приемных родителей о проблемах со здоровьем у детей. Оказалось, что в учреждении воспитанников плохо кормили. Для детей не разработали программу питания, в которой они нуждались.

Глава Крыма Сергей Аксенов направил в «Елочку» группу представителей Минздрава, Минобразования и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Крыму, чтобы разобраться с проблемой. Детский дом начали проверять крымские прокуроры.